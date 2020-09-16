На одной из фан-страничек украинской певицы и наставницы вокального проекта «Х-Фактор» появился откровенный снимок Насти Каменских . Примечательно, что ранее девушка публиковала это же фото в личном профиле Instagram.

Поп-исполнительница, чьи треки попадают в авторитетный чарт Billboard, не постеснялась выставить свою фотографию в нижнем белье.

Девушке есть, чем похвастаться перед фанатами. Основательница бренда спортивной одежды NKsport, что называется, «наприседала» свои аппетитные формы.

@kamenskux

Возлюбленная рэпера Потапа часто длится в социальных сетях фотографиями в спортивной форме или видео с тренировок. Знаменитость старается правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Певица и танцует, и занимается дайвингом. И чаще всего делает это в сексуальных купальниках.