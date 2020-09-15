Похудевшая Лолита в сексуальном платье удивила всех

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Певица Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. На фото звезда предстала в обновленном образе: артистка прекрасно выглядит и находится в отличной форме. Лолита похудела — это видно невооруженным глазом, поэтому постройневшую фигуру Милявская подчеркнула женственным платьем, подчеркивающим формы и изящность.

Звезда побывала на дне рождения у Армана Давлетьярова, продюсера и генерального директора канала "Муз-ТВ". Именно там она и сделала этот снимок.

@lolitamilyavskaya

В комментариях восхищенные поклонники отметили позитивные изменения во внешности Лолиты:

"Лолита вы в таком образе похожи на Мортишу Аддамс из Семейки Аддамс 👏🏼👍🏻 Превосходно",

— написал один из подписчиков.

"Лола, всё хорошеет и хорошеет! Прекрасно выглядишь, женщина сказка!",

— отметил другой поклонник.

"Красивое фото. Вы шикарно выглядите. Восхищаюсь Вами и вашиму отношению к жизни",

— прокомментировала запись еще одна подписчица.

Поклонники не преминули узнать, как похудела певица. В одном из комментариев Лолита отметила, что ей помог врач-эндокринолог.