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Постройневшая Лолита показала фигуру в облегающем платье 

Стелла Шмель 50 минут назад
Похудевшая Лолита в сексуальном платье удивила всех
Фото: @lolitamilyavskaya
Певица Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. На фото звезда предстала в обновленном образе: артистка прекрасно выглядит и находится в отличной форме. Лолита похудела — это видно невооруженным глазом, поэтому постройневшую фигуру Милявская подчеркнула женственным платьем, подчеркивающим формы и изящность.
Звезда побывала на дне рождения у Армана Давлетьярова, продюсера и генерального директора канала "Муз-ТВ". Именно там она и сделала этот снимок.
@lolitamilyavskaya
В комментариях восхищенные поклонники отметили позитивные изменения во внешности Лолиты:

"Лолита вы в таком образе похожи на Мортишу Аддамс из Семейки Аддамс 👏🏼👍🏻 Превосходно",

— написал один из подписчиков.

"Лола, всё хорошеет и хорошеет! Прекрасно выглядишь, женщина сказка!",

— отметил другой поклонник.

"Красивое фото. Вы шикарно выглядите. Восхищаюсь Вами и вашиму отношению к жизни",

— прокомментировала запись еще одна подписчица.
Поклонники не преминули узнать, как похудела певица. В одном из комментариев Лолита отметила, что ей помог врач-эндокринолог.
Ранее "Рамблер" писал, что искренность Рудковской поставили под сомнение.
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