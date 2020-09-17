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Джиджи Хадид впервые стала мамой 

Passion.ru и ещё 3 1 час назад
Джиджи Хадид впервые стала мамой
Фото: Passion.ru
Джиджи и ее избранник — музыкант Зейн Малик не распространяются о личной жизни, но о радостном событии проболтался отец молодой матери Мохамед Хадид.
25-летняя Джиджи Хадид и ее избранник Зейн Малик впервые стали родителями — у них родилась дочь. Об этом в Instagram рассказал счастливый дедушка Мохамед Хадид. Он посвятил внучке трогательное стихотворение со словами: «Знай, что дедушка всегда рядом, я сделаю для тебя все, моя милая. Я так горжусь тобой, Джиджи». Но вскоре удалил свою публикацию, когда поклонники семьи принялись поздравлять их с прибавлением.
Джиджи и Малик объявили о том, что станут родителями в апреле. После этого модель старалась не привлекать внимание общественности к своей беременности. Она не публиковала фото и видео с округлившимся животом, не давала советы будущим мамам, одним словом, ушла в тень.
Незадолго до родов она объяснила свою позицию так: «В мире есть более важные вещи, чем мой живот». И лишь за несколько недель до родов Хадид снялась в фотосессии и опубликовала несколько кадров в социальной сети.
Зейн Малик и Джиджи Хадид познакомились в 2015 году, уже через год музыкант сделал любимой предложение, но после помолвку они разорвали и расстались. О возобновлении их романа стало известно в начале 2020 года, а вскоре они уже ждали малыша.
До Зейна Джиджи встречалась с Джо Джонасом и Коди Симпсоном, а у Малика был роман с певицей Перри Эдвардс.
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