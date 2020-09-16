Карпович сравнила себя с героиней Вероники Кастро

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На фото актриса запечатлена в поле в желтом платье и черных сапогах.

"Вероника Кастро",

— подписала кадр Карпович.

@m1r0slava_karpovich

Одна из самых значимых ролей артистки — роль Марианны в телесериале "Богатые тоже плачут". По сюжету главный герой Луис-Альберто сначала женится на Эстер, а затем уходит к любовнице — героине Кастро.