Карпович сравнила себя с героиней Вероники Кастро

Мирослава Карпович опубликовала новый снимок в Instagram и сравнила себя с Вероникой Кастро.
На фото актриса запечатлена в поле в желтом платье и черных сапогах.
"Вероника Кастро",
— подписала кадр Карпович.
@m1r0slava_karpovich
Одна из самых значимых ролей артистки — роль Марианны в телесериале "Богатые тоже плачут". По сюжету главный герой Луис-Альберто сначала женится на Эстер, а затем уходит к любовнице — героине Кастро.
События, происходящие в мыльной опере, чем-то напоминают любовный треугольник Карпович, Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Как известно, актер развелся с Муцениеце и завел роман с Карпович.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Карпович хочет избавиться от дома Прилучного и Муцениеце.