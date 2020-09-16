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Карпович сравнила себя с Вероникой Кастро, напомнив Муцениеце про сюжет «Богатые тоже плачут» 

Мира Маркина 2 часа назад
Карпович сравнила себя с героиней Вероники Кастро
Фото: @m1r0slava_karpovich
Мирослава Карпович опубликовала новый снимок в Instagram и сравнила себя с Вероникой Кастро.
На фото актриса запечатлена в поле в желтом платье и черных сапогах.

"Вероника Кастро",

— подписала кадр Карпович.
@m1r0slava_karpovich
Одна из самых значимых ролей артистки — роль Марианны в телесериале "Богатые тоже плачут". По сюжету главный герой Луис-Альберто сначала женится на Эстер, а затем уходит к любовнице — героине Кастро.
События, происходящие в мыльной опере, чем-то напоминают любовный треугольник Карпович, Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Как известно, актер развелся с Муцениеце и завел роман с Карпович.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Карпович хочет избавиться от дома Прилучного и Муцениеце.
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Звёзды , Вероника Кастро , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
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