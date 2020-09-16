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«Я не буду вторым Ефремовым»: Тарзан признался в измене Королевой 

Мира Маркина 2 часа назад
Сергей Глушко, больше известный как Тарзан, публично признался в своей измене Наташе Королевой. Видеообращение танцор разместил в своем Instagram.

«Я изменил своей жене. Я не буду вторым Михаилом Ефремовым, я не буду говорить, что это был не я, человек, похожий на меня, или еще что-то»,

— заявил Глушко.
По словам стриптизера, две девушки обманули его, напоив веществами, изменяющими сознание. Именно поэтому он вел себя неадекватно. Тарзан уверен, что любовницы рискуют сеть за решетку, поскольку "прихватили" у него ценные вещи.
Вместе с тем супруг Королевой похвастался, что он доказал, что в «свои 50 является мужиком на 200 процентов». Беременность одной из любовниц Сергей отрицает. В заключение видеообращения Глушко заявил, что ни перед кем кроме бога и жены объясняться больше не будет.
Тем временем сама Королева старается не реагировать на происходящее и публикует кадры с отдыха. В свою очередь, 18-летний сын пары Архип в своем Instagram сообщил, что пытается успокоиться при помощи творчества:

«Медитирую музыкой. Вдох, выдох и ты в раю».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что разлучница Тарзана и Королевой заявила, то боится за свою жизнь.
Женский форум 20
Звёзды , Видео , Михаил Ефремов , Наташа Королева , Сергей Глушко
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