Сергей Глушко, больше известный как Тарзан, публично признался в своей измене Наташе Королевой. Видеообращение танцор разместил в своем Instagram.
«Я изменил своей жене. Я не буду вторым Михаилом Ефремовым, я не буду говорить, что это был не я, человек, похожий на меня, или еще что-то»,
— заявил Глушко.
По словам стриптизера, две девушки обманули его, напоив веществами, изменяющими сознание. Именно поэтому он вел себя неадекватно. Тарзан уверен, что любовницы рискуют сеть за решетку, поскольку "прихватили" у него ценные вещи.
Вместе с тем супруг Королевой похвастался, что он доказал, что в «свои 50 является мужиком на 200 процентов». Беременность одной из любовниц Сергей отрицает. В заключение видеообращения Глушко заявил, что ни перед кем кроме бога и жены объясняться больше не будет.
Тем временем сама Королева старается не реагировать на происходящее и публикует кадры с отдыха. В свою очередь, 18-летний сын пары Архип в своем Instagram сообщил, что пытается успокоиться при помощи творчества:
«Медитирую музыкой. Вдох, выдох и ты в раю».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что разлучница Тарзана и Королевой заявила, то боится за свою жизнь.