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«Чувствуешь себя чужой»: дочь Заворотнюк рассказала о минусах жизни в США 

Мира Маркина 1 час назад
Дочь Заворотнюк рассказала о минусах жизни в США
Фото: @anna_zavorotnyuk
Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна ответила в Instagram на самые популярные вопросы подписчиков.
Многие попытались спросить Анну о здоровье ее матери, однако девушка заявила, что не собирается распространяться на эту тему.
Вместе с тем пользователей интересовало и многое другое. Так, Анну попросили назвать плюсы и минусы жизни в США. Какое-то время девушка жила там со своей матерью, когда Анастасия была замужем за бизнесменом Дмитрием Стрюковым.

«Из плюсов — хорошая зарплата. Из минусов — все равно чувствуешь себя чужой»,

— ответила Анна.
Однако, несмотря на это, девушка призналась, что хотела бы в будущем переехать в США. В ближайшее время Анна планирует уехать из Крекшино и обосноваться в центре Москвы. Именно в Крекшино сейчас находится Анастасия Заворотнюк, которая уже больше года борется с тяжелой болезнью.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что дочь Заворотнюк ответила на сообщения об избиении матери.
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Звёзды , Дмитрий Стрюков , Анастасия Заворотнюк
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