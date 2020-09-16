Дочь Заворотнюк рассказала о минусах жизни в США

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна ответила в Instagram на самые популярные вопросы подписчиков.

Многие попытались спросить Анну о здоровье ее матери, однако девушка заявила, что не собирается распространяться на эту тему.

Вместе с тем пользователей интересовало и многое другое. Так, Анну попросили назвать плюсы и минусы жизни в США. Какое-то время девушка жила там со своей матерью, когда Анастасия была замужем за бизнесменом Дмитрием Стрюковым

«Из плюсов — хорошая зарплата. Из минусов — все равно чувствуешь себя чужой»,

— ответила Анна.

Однако, несмотря на это, девушка призналась, что хотела бы в будущем переехать в США. В ближайшее время Анна планирует уехать из Крекшино и обосноваться в центре Москвы. Именно в Крекшино сейчас находится Анастасия Заворотнюк, которая уже больше года борется с тяжелой болезнью.