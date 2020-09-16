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«Аптечный ревизорро» Диденко впервые открыто показала нового избранника 

Passion.ru 4 часа назад
Диденко впервые открыто показала нового избранника
Фото: @didenko.katerina
Несколько дней назад популярный блогер объяснила почему решилась на новые отношения через несколько месяцев после гибели мужа.
О 29-летней Екатерине Диденко узнали в феврале 2020 года, когда ее муж Валентин погиб на вечеринке с сухим льдом. «Аптечный ревизорро», как она себе называет, стала обсуждаемым персонажем, за ее жизнью принялись пристально наблюдать.
И уже через несколько месяцев после похорон супруга, Диденко завела новые отношения. Ее новый избранник мелькает у нее в блоге, но она не «светит» его лицо. Везде он или за кадром, или со спины, или с прикрытым лицом.
Но теперь блогер впервые открыто показала Владислава, правда, сделала это оригинально — в виде игры, «зашифровав» фото любимого мужчины среди портретов знаменитостей. Подписчикам она предложила «поймать Владика» на видео.
Задача оказалась непростой, но, если разбирать ролик по кадрам, то методом исключения получается такой результат.
@didenko.katerina
В сториз Екатерина также ответила на вопросы подписчиков об отношениях с новым мужчиной. Выяснилось, что они уже живут вместе, дети — Настя и Саша — приняли его хорошо и называют Владиком. Замуж за него «аптечный ревизорро» пока не собирается. «Без меня меня женили», — сиронизировала она.
Диденко также рассказала, что хорошо общается со свекровью, мамой погибшего Валентина, и бабушка часто видит внуков.
На днях Екатерина рассказала подписчикам, почему так быстро решилась на новый роман после смерти мужа. «Его никто не заменит, Валя всегда в моем сердце и в наших детях. Но любимый человек рядом может помочь облегчить боль потери», — призналась она.
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