Петросян показал сына от Брухуновой 

Сына Петросян и Брухунова решили назвать Ваганом. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram в среду, 16 сентября. В день своего 75-летия юморист опубликовал трогательную фотографию в личном микроблоге. На снимке Петросян держит на вытянутых руках своего полугодовалого наследника, который радостно улыбается, глядя на отца.

13 марта артист и его 30-летняя супруга стали родителями. Ваган Петросян родился в одной из элитных клиник за рубежом. В СМИ пишут, что пара прибегла к помощи суррогатной матери, выносившей для них ребенка.

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Брухунова и Петросян расписались в декабре 2019 года. Молодая жена артиста работает его помощником и директором.