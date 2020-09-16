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Глюкоза сверкнула грудью в откровенном топе 

Киноафиша 3 часа назад
Глюкоза сверкнула грудью в откровенном топе
Фото: Киноафиша
Поклонники певицы пытаются разгадать ее секрет привлекательности.
Глюкоза опубликовала в личном микроблоге несколько фото, на которых позировала в спортивной куртке, черных джинсах-скинни и белой майке. Теплая осенняя погода позволила певице спустить куртку с плеч и продемонстрировать подписчикам их хрупкость, а также свою небольшую грудь и очень тонкую талию.
@glukozamusic
«Ловим солнце за хвост!» — отметила Наталья Ионова в комментарии под снимками.
Поклонники снова удивились невероятной молодости артистки, ее неизменной стройности и лучезарному оптимизму.

«Вечно молодая, вечно худая, вечно шикарная, обожаю», «Ты такая уверенная в себе! Я восхищаюсь!», «С каждым днем все хорошеешь и хорошеешь, в чем твой секрет?», «Обожаю, классная и натуральная», «Ты сама как солнышко», «Моя любимая певица. Куда же ты хорошеешь?! Шикарная была, есть и будешь!», «Какая оптимистичная, заражаешь своим настроением», — пишут фанаты Чистяковой-Ионовой.

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