Глюкоза сверкнула грудью в откровенном топе 

Поклонники певицы пытаются разгадать ее секрет привлекательности.

Глюкоза опубликовала в личном микроблоге несколько фото, на которых позировала в спортивной куртке, черных джинсах-скинни и белой майке. Теплая осенняя погода позволила певице спустить куртку с плеч и продемонстрировать подписчикам их хрупкость, а также свою небольшую грудь и очень тонкую талию.

@glukozamusic

«Ловим солнце за хвост!» — отметила Наталья Ионова в комментарии под снимками.

Поклонники снова удивились невероятной молодости артистки, ее неизменной стройности и лучезарному оптимизму.