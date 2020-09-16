На бывшую участницу «Дома-2» Алену Водонаеву обрушился шквал негативных комментариев от мужчин. Их возмутили слова телеведущей, которая ранее призвала женщин не пускать представителей сильного пола жить к себе как «бездомных собак» и «прилипал».

— Многих мужиков от такого ответа разорвало, и они не постеснялись подтвердить статус неудачника оскорбительными сообщениями в директ, — пишет Водонаева в Instagram.

По содержанию и делу, отмечает она, никто с ней разговаривать не захотел. Вместо этого она получила только хейт, в связи с чем решила еще раз посоветовать подписчицам «держаться от таких мужчин подальше».

Блогер также призналась, что сама была в подобных отношениях, поэтому вправе комментировать вопрос, в том числе в негативном ключе.

— Жить с мужчиной на вашей территории можно только в том случае, если он несет ответственность за эту территорию, оплачивая расходы. Когда вы настоящая семья, он работает и стремится к большему, — считает телеведущая.

В заключение она призвала не тратить время на тех, кто «гол как сокол к 30-и годам».