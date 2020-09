Ратаковски рассказала о пережитом изнасиловании

Эмили Ратаковски выпустила эссе для New York Magazine под названием When does a model own her own image? (Когда модели принадлежит ее собственная фотография?). В нем она поделилась тремя историями из своей жизни — в том числе, тем, что подверглась сексуальному насилию со стороны фотографа Джонатана Ледера (Jonathan Leder).