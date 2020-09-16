Ратаковски рассказала о пережитом изнасиловании

Эмили Ратаковски рассказала о том, что однажды на нее подал в суд папарацци: за то, что модель выставила у себя в Instagram свою фотографию, которую он сделал. На фото Эмили идет по улице и закрывает свое лицо горшком с цветами. Модель отметила, что с того момента она поняла, что ее внешность и изображение больше не принадлежит ей.

Но самая важная часть эссе — рассказ Эмили о сексуальных домогательствах со стороны фотографа Джонатана Ледера. Модель работала с ним в 2012 году: 20-летняя Ратаковски была на откровенной съемке для журнала Darius у фотографа дома. Ледер настаивал на том, что фотографии в белье недостаточно откровенны, и параллельно подливал модели вино. Как только из студии пропала визажистка, фотограф начал приставать к Эмили. «Я не помню поцелуев, но помню, как его пальцы внезапно оказались внутри меня. Мне было очень, очень больно. Я инстинктивно поднесла руку к его запястью и с силой вытащила его пальцы из себя. Я не сказала ни слова. Он резко встал и бесшумно ушел в темноту вверх по лестнице», — рассказала модель. После этой съемки Ледер опубликовал съемки девшуки в своей книге — без ее разрешения.