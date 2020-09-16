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Российская ведущая раскрыла секрет похудения 

Мира Маркина 2 часа назад
Ольга Шелест раскрыла секрет своего похудения в беседе с порталом "Телепрограмма".
Телеведущая призналась, что раньше очень любила сладости и порой в ресторанах могла заказать две порции понравившегося десерта за раз:

«Я по жизни жуткая сладкоежка, могу за один присест съесть торт»,

— призналась Шелест.
Однако как-то раз звезда прочитала книгу "Я не люблю сладкое" и изменила свое отношение к сахару. По словам Шелест, в книге подробно рассказывается, «как был создан этот искусственный наркотик и как человечество на него подсело», а также то, какие реакции происходят в организме, когда человек ест сладкое.
После этого ведущая отказалась от сладостей и за два месяца сбросила семь килограммов. Шелест подчеркнула, что не планировала худеть и была в "нормальной форме", но, отказавшись от сахара, она получила такой "бонус".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как есть сладости и не вредить здоровью.
Женский форум 1
Звёзды , Видео , Ольга Шелест
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