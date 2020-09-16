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«Мужиков разорвало»: Водонаеву осудили за критику «женихов-прилипал» 

Мира Маркина 1 час назад
Алена Водонаева подверглась критике за свои слова о "женихах-прилипалах".
Не так давно бывшая звезда "Дома-2" призвала женщин не пускать мужчин жить в свой дом и не связываться с "бездомными собаками", у которых нет своей жилплощади.

"Многих мужиков от такого ответа разорвало, и они не постеснялись подтвердить статус неудачника оскорбительными сообщениями в директ".

— рассказала Водонаева в Instagram.
По словам Алены, по содержанию с ней никто разговаривать не стал. Но при этом она получила множество негативных комментариев в свой адрес. Водонаева подчеркнула, что сама была в подобных отношениях, поэтому имеет право высказываться на данную тему.

"Жить с мужчиной на вашей территории можно только в том случае, если он несет ответственность за эту территорию, оплачивая расходы. Когда вы — настоящая семья, он работает и стремится к большему",

— заявила Алена.
В заключение блогер обратилась к подписчицам с просьбой не тратить время на тех, кто "гол как сокол к 30 годам".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтоВодонаева рассказала о богатом ухажере из прошлого.
Женский форум 5
Звёзды , Видео , Алена Водонаева
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