Евгений Петросян рассказал, кто родил ему сына 

Юморист Евгений Петросян в Instagram ответил на вопрос одной из подписчиц, кто все-таки родил ему сына. Его ответ был лаконичным: «Жена».

Между тем многие звезды стали активно поздравлять сатирика, которому исполнилось 75 лет с прибавлением в семье.

«Поздравляем всей семьей», — написал Максим Галкин. «Класс», — добавил дрессировщик Эдгард Запашный. «Ура! Поздравляю! Здоровья, радости и долголетия», — сказал актер Александр Олешко. «Счастья, радости и здоровья», — добавил адвокат Серей Жорин. «Какое счастье. Сын отца. Назван в честь деда. Настоящая династия. Продолжение рода», — заметил артист Вячеслав Манучаров.

Напомним, что слухи о появлении наследника в семье Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой ходили очень давно. Сами они скрывали эту информацию.

Добавим, что своего сына звезды решили назвать Ваганом. На страничке Петросяна появилось огромное количество комментариев, в которых все поздравляют сатирика с прибавлением в семье.