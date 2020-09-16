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Евгений Петросян рассказал, кто родил ему сына 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Евгений Петросян рассказал, кто родил ему сына
Фото: Teleprogramma.pro
Юморист Евгений Петросян в Instagram ответил на вопрос одной из подписчиц, кто все-таки родил ему сына. Его ответ был лаконичным: «Жена».
Между тем многие звезды стали активно поздравлять сатирика, которому исполнилось 75 лет с прибавлением в семье.

«Поздравляем всей семьей», — написал Максим Галкин. «Класс», — добавил дрессировщик Эдгард Запашный. «Ура! Поздравляю! Здоровья, радости и долголетия», — сказал актер Александр Олешко. «Счастья, радости и здоровья», — добавил адвокат Серей Жорин. «Какое счастье. Сын отца. Назван в честь деда. Настоящая династия. Продолжение рода», — заметил артист Вячеслав Манучаров.

Напомним, что слухи о появлении наследника в семье Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой ходили очень давно. Сами они скрывали эту информацию.
Добавим, что своего сына звезды решили назвать Ваганом. На страничке Петросяна появилось огромное количество комментариев, в которых все поздравляют сатирика с прибавлением в семье.
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