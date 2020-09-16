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49-летняя Хмельницкая похвалилась ногами в купальнике 

WomanHit.ru и ещё 2 31 минуту назад
49-летняя Хмельницкая похвалилась ногами в купальнике
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса показала утро своей мечты
Звезда картины «Сердца трех» и фильмов Тиграна Кеосаяна Алена Хмельницкая приятно удивила поклонников фотографией в купальнике. Несколько часов назад кадр появился на личной странице «Инстаграма» 49-летней артистки, мечтающей об отпуске и ностальгирующей по морю и теплу.

«Утро моей сегодняшней мечты. Пусть здесь повисит. Визуализацию никто не отменял! Всем прекрасного утра!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала она пост. Вероятно, снимок, был сделан во время предыдущего отпуска знаменитости.

@alxmel
В комментариях многочисленные пользователи соцсети осыпали Алену комплиментами. Многие написали, что актриса — счастливая обладательница «модельных» ног.
Отметим, что о личной жизни кинодивы сегодня известно совсем не много. По некоторым данным, с апреля 2016 года она живет в незарегистрированном браке с молодым бизнесменом Александром Синюшиным — мужчина занимается прокатом звукового и светового оборудования для различных шоу.
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