49-летняя Хмельницкая похвалилась ногами в купальнике 

Актриса показала утро своей мечты

Звезда картины «Сердца трех» и фильмов Тиграна Кеосаяна Алена Хмельницкая приятно удивила поклонников фотографией в купальнике. Несколько часов назад кадр появился на личной странице «Инстаграма» 49-летней артистки, мечтающей об отпуске и ностальгирующей по морю и теплу.

«Утро моей сегодняшней мечты. Пусть здесь повисит. Визуализацию никто не отменял! Всем прекрасного утра!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала она пост. Вероятно, снимок, был сделан во время предыдущего отпуска знаменитости.

@alxmel

В комментариях многочисленные пользователи соцсети осыпали Алену комплиментами. Многие написали, что актриса — счастливая обладательница «модельных» ног.

Отметим, что о личной жизни кинодивы сегодня известно совсем не много. По некоторым данным, с апреля 2016 года она живет в незарегистрированном браке с молодым бизнесменом Александром Синюшиным — мужчина занимается прокатом звукового и светового оборудования для различных шоу.