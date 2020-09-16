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Седокову обокрала увлекшаяся онлайн-казино помощница 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Седокову обокрала увлекшаяся онлайн-казино помощница
Фото: Lenta.ru
Украинскую поп-певицу и бывшую солистку «ВИА Гры» Анну Седокову обокрала увлекшаяся онлайн-казино помощница. Об этом артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«История о том, как моя помощница Настя, человек который больше трех лет был ближе мне, чем сестра, человек, которого я считала своей семьей, человек, который спал в моей постели и обнимал на протяжении трех лет моих детей, стал воровкой и скатился на дно, глубже которого я даже не представляла», — написала исполнительница.

По словам Седоковой, за последние полгода ее сотрудница успела одолжить крупную сумму денег у многих знакомых певицы. Помощница утверждала, что ей нужны средства на операцию для мамы и на оплату ипотеки.
«Сегодня я живу в квартире, за которую не платили с апреля. Мой сын ходит в неоплаченный сад. И каждый, кто набирает меня, абсолютно каждый одалживал ей деньги и ждет их», — рассказала певица. Она призналась, что не знает, что делать в данной ситуации, и призвала подписчиков не уничтожать свою жизнь азартными играми.
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