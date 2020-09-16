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Возлюбленная Питта высказалась о ненависти к Джоли 

Lenta.ru 2 часа назад
Возлюбленная Питта высказалась о ненависти к Джоли
Фото: Lenta.ru
Комментарий на эту тему она оставила под одним из постов в своем Instagram-аккаунте.
27-летняя Потуральски разместила снимок, на котором она запечатлена в оранжевом платье и солнечных очках. «Счастливые люди не испытывают ненависти», — написала она.
В комментариях пользователь с никнеймом xspbl спросил: «Если так, то почему вы с Брэдом ненавидите Анджелину? Практикуй то, что проповедуешь, девочка». Потуральски ответила, что она ни к кому не испытывает ненависти.
27 августа стало известно, что Питт начал встречаться с Потуральски. Модель отправилась в путешествие с актером на юг Франции. Позднее выяснилось, что она замужем. Источник из окружения модели объяснил, что Потуральски и ее супруг, 68-летний Роланд Мэри — сторонники открытых отношений.
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