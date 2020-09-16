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Кошкина в красном бикини запечатлелась у бассейна 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Кошкина в красном бикини запечатлелась у бассейна
Фото: Teleprogramma.pro
Телеведущая Яна Кошкина в Instagram порадовала фанатов красивой фотографией с отдыха. На снимке она запечатлена в красном бикини неизвестным фотографом около бассейна. При этом можно разглядеть ее выдающиеся формы. Звезда в мире шоу-бизнеса славится своей шикарной грудью.
@yana_koshkina_official

«А все уже. Надо было раньше. Я знаю, что ты на меня смотришь».

«Это ее Гарик Харламов фотографирует», «Я бы прилег рядом», «Ну разве не богиня!» — отметили в комментариях пользователи.
Интересно, что один из пользователей поинтересовался, почему Яна Кошкина всегда одна. На это она оригинально ответила: «Вы думаете, что меня местные аниматоры фоткают?»
Ранее Яне Кошкиной приписывали роман с юмористом Гариком Харламовым. При этом сами звезды отрицают любовную связь друг с другом. При этом известно, что Гарик Харламов после расставания с женой актрисой Кристиной Асмус пока одинок. Во всяком случае новую пассию он общественности пока не представлял.
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Женский форум
Звёзды , Гарик Харламов , Яна Кошкина , Кристина Асмус
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