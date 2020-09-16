Парализованный Моисеев остался совсем без денег 

Новые подробности о критическом состоянии здоровья прикованного к постели певца. Ему не на что купить даже еду и лекарства.

После перенесенного инсульта Борис Моисеев совсем пропал из вида. Он не дает концертов, не появляется на телевидении. Оправиться от последствий болезни «дитя порока» не может до сих пор. В тусовке говорят, что в последнее время состояние артиста еще больше усугубилось.

Последние новости о здоровье Бориса Моисеева в интервью Sobesednik.ru рассказала известный адвокат, телевизионный эксперт Тамара Пухова.

— Борис, насколько мне известно, сейчас находится в тяжелейшем состоянии, — говорит Тамара. — Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит… Никакого просвета в состоянии его здоровья нет.

По словам Пуховой, лишившись возможности выходить на сцену и тем самым зарабатывать, «дитя порока» стал испытывать и проблемы с финансами. Денег певцу не хватает на самое необходимое.

— Да, мне сообщили, что Борис испытывает финансовые затруднения, — подтверждает Тамара. — У него же не такая большая пенсия. А все, что удалось накопить ранее, ушло на лечение. Помощи со стороны у Бориса нет.