Парализованный Моисеев остался совсем без денег 

Новые подробности о критическом состоянии здоровья прикованного к постели певца. Ему не на что купить даже еду и лекарства.
После перенесенного инсульта Борис Моисеев
совсем пропал из вида. Он не дает концертов, не появляется на телевидении. Оправиться от последствий болезни «дитя порока» не может до сих пор. В тусовке говорят, что в последнее время состояние артиста еще больше усугубилось.
Последние новости о здоровье Бориса Моисеева в интервью Sobesednik.ru рассказала известный адвокат, телевизионный эксперт Тамара Пухова.
— Борис, насколько мне известно, сейчас находится в тяжелейшем состоянии, — говорит Тамара. — Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит… Никакого просвета в состоянии его здоровья нет.
По словам Пуховой, лишившись возможности выходить на сцену и тем самым зарабатывать, «дитя порока» стал испытывать и проблемы с финансами. Денег певцу не хватает на самое необходимое.
— Да, мне сообщили, что Борис испытывает финансовые затруднения, — подтверждает Тамара. — У него же не такая большая пенсия. А все, что удалось накопить ранее, ушло на лечение. Помощи со стороны у Бориса нет.
Я разговаривала с человеком, который вхож в его семью. Он в возрасте, взять на себя все расходы не может. А почему этого не делают звездные друзья Бориса, непонятно. Тем более, что Моисееву нужно совсем немного. Больные люди не так много пищи употребляют, как мы, здоровые. Они кушают мало, им нужны лишь внимание и уход.
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