Парализованному Моисееву не хватает денег на еду 

Известный адвокат, телевизионный эксперт Тамара Пухова раскрыла подробности о тяжелой жизни артиста Бориса Моисеева . По ее словам, у парализованного певца нет средств даже на лекарства и еду. Ее слова приводит Sobesednik.ru.

«Борис, насколько мне известно, сейчас находится в тяжелейшем состоянии. Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит… Никакого просвета в состоянии его здоровья нет»,

— рассказал адвокат.

Также Пухова подчеркнула, что Моисеев испытывает финансовые трудности. Ведь после болезни он не дает концерты и не появляется на телевидении. Жить приходится на небольшую пенсию.

«Все, что удалось накопить ранее, ушло на лечение. Помощи со стороны у Бориса нет»,

— отметила Татьяна.

Эксперт не понимает, почему звездные друзья Моисеева не принимают участия в его жизни. Ведь певцу надо совсем немного денег, внимания и уход.