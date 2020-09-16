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Бледанс призналась, что наблюдается в онкоцентре 

Popcake.tv 1 час назад
Бледанс призналась, что наблюдается в онкоцентре
Фото: Popcake.tv
51-летняя Эвелина Бледанс пришла на программу «Судьба человека» на канале «Россия 1», чтобы поговорить о наболевших темах. Она призналась публике, что ее мать скончалась от рака. Это заставляет Бледанс нервничать и постоянно проверяться в онкологических центрах, чтобы удостовериться, что ей ничего не угрожает, ведь плохая наследственность может сыграть злую шутку и с ней.

«Мне не нужно, чтобы меня сожрал рак! Я постоянно нахожусь на какой-то грани, но я не хочу умирать. Мне есть, на что потратить мои силы — на сына Семена, на фонд помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. В конце-концов, я женщина, актриса, которая хочет работать по профессии. Нельзя хранить в себе это чувство вины. Да мне есть, за что винить себя, но если я сейчас начну это делать, то уйду с этой земли! У мамы был рак — у меня плохая наследственность, но я выполняю все предписания врача. Я не сдохну!»

— эмоционально высказалась женщина.
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