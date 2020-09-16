Бледанс призналась, что наблюдается в онкоцентре 

«Мне не нужно, чтобы меня сожрал рак! Я постоянно нахожусь на какой-то грани, но я не хочу умирать. Мне есть, на что потратить мои силы — на сына Семена, на фонд помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. В конце-концов, я женщина, актриса, которая хочет работать по профессии. Нельзя хранить в себе это чувство вины. Да мне есть, за что винить себя, но если я сейчас начну это делать, то уйду с этой земли! У мамы был рак — у меня плохая наследственность, но я выполняю все предписания врача. Я не сдохну!»