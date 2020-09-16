Кто из российских звезд-мужчин попался на изменах 

Так уж случилось, что не все супрги бывают верными и иногда ходят «налево». Такой факт пытаются забыть даже в британской королевской семье, что уж говорить об обычных людях. Российские звезды тоже неоднократно попадались на изменах, но некоторые стойко опровергают все сплетни и слухи, другие же подтверждают, что не всегда были верны своим возлюбленным.
Тарзан
Недавно стало известно, что любовница Тарзана из Краснодарского края ожидает ребенка. Супруга артиста, Наташа Королева, заявила, что не ожидала таких слухов о своем муже и считает все сплетни «бредом». А вот самому Тарзану пришлось несладко, ведь он подтвердил, что у него действительно была любовница. Как артист будет выкручиваться из сложившейся ситуации — непонятно.
О расставании Павла Прилучного и Агаты Муцениеце до сих пор ходят слухи. Но большинство уверено, что причиной разлада такой красивой пары стала новая избранница актера. Новая возлюбленная Павла — Мирослава Карпович — вполне могла разрушить семью, считают поклонники Агаты. По мнению фолловеров, Павел начал регулярно встречаться с Мирославой, у них завязался роман, а брак с Агатой затрещал по швам.
Джиган
Российский популярный рэпер в социальных сетях старается придерживаться образа примерного семьянина. Их брак с Оксаной Самойловой едва не распался на глазах сотен тысяч поклонников! А все из-за того, что в Сеть попали кадры, на которых Джиган флиртовал с девушками. Некоторые поклонники считают, что артист был нетрезвый и из-за этого его немного «повело», но в целом он всегда оставался верным своей красавице-жене.
К слову, жена рэпера недавно сильно изменилась: Преображение месяца: Оксана Самойлова перекрасила волосы в розовый цвет. Впрочем, британцы иногда делали вещи и похуже, чем герои нашей подборки: Чудаки из дворца: 4 выходки членов британской королевской семьи, за которые им стыдно.