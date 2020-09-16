Кто из российских звезд-мужчин попался на изменах 

Так уж случилось, что не все супрги бывают верными и иногда ходят «налево». Такой факт пытаются забыть даже в британской королевской семье, что уж говорить об обычных людях. Российские звезды тоже неоднократно попадались на изменах, но некоторые стойко опровергают все сплетни и слухи, другие же подтверждают, что не всегда были верны своим возлюбленным.

Тарзан

Недавно стало известно, что любовница Тарзана из Краснодарского края ожидает ребенка. Супруга артиста, Наташа Королева , заявила, что не ожидала таких слухов о своем муже и считает все сплетни «бредом». А вот самому Тарзану пришлось несладко, ведь он подтвердил, что у него действительно была любовница. Как артист будет выкручиваться из сложившейся ситуации — непонятно.

О расставании Павла Прилучного и Агаты Муцениеце до сих пор ходят слухи. Но большинство уверено, что причиной разлада такой красивой пары стала новая избранница актера. Новая возлюбленная Павла — Мирослава Карпович — вполне могла разрушить семью, считают поклонники Агаты. По мнению фолловеров, Павел начал регулярно встречаться с Мирославой, у них завязался роман, а брак с Агатой затрещал по швам.

Джиган

Российский популярный рэпер в социальных сетях старается придерживаться образа примерного семьянина. Их брак с Оксаной Самойловой едва не распался на глазах сотен тысяч поклонников! А все из-за того, что в Сеть попали кадры, на которых Джиган флиртовал с девушками. Некоторые поклонники считают, что артист был нетрезвый и из-за этого его немного «повело», но в целом он всегда оставался верным своей красавице-жене.

К слову, жена рэпера недавно сильно изменилась: ​Преображение месяца: Оксана Самойлова перекрасила волосы в розовый цвет. Впрочем, британцы иногда делали вещи и похуже, чем герои нашей подборки: Чудаки из дворца: 4 выходки членов британской королевской семьи, за которые им стыдно.