Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Кто из российских звезд-мужчин попался на изменах 

Я Покупаю 1 час назад
Кто из российских звезд-мужчин попался на изменах
Фото: Я Покупаю
Так уж случилось, что не все супрги бывают верными и иногда ходят «налево». Такой факт пытаются забыть даже в британской королевской семье, что уж говорить об обычных людях. Российские звезды тоже неоднократно попадались на изменах, но некоторые стойко опровергают все сплетни и слухи, другие же подтверждают, что не всегда были верны своим возлюбленным.

Тарзан

Недавно стало известно, что любовница Тарзана из Краснодарского края ожидает ребенка. Супруга артиста, Наташа Королева, заявила, что не ожидала таких слухов о своем муже и считает все сплетни «бредом». А вот самому Тарзану пришлось несладко, ведь он подтвердил, что у него действительно была любовница. Как артист будет выкручиваться из сложившейся ситуации — непонятно.

Павел Прилучный

О расставании Павла Прилучного и Агаты Муцениеце до сих пор ходят слухи. Но большинство уверено, что причиной разлада такой красивой пары стала новая избранница актера. Новая возлюбленная Павла — Мирослава Карпович — вполне могла разрушить семью, считают поклонники Агаты. По мнению фолловеров, Павел начал регулярно встречаться с Мирославой, у них завязался роман, а брак с Агатой затрещал по швам.

Джиган

Российский популярный рэпер в социальных сетях старается придерживаться образа примерного семьянина. Их брак с Оксаной Самойловой едва не распался на глазах сотен тысяч поклонников! А все из-за того, что в Сеть попали кадры, на которых Джиган флиртовал с девушками. Некоторые поклонники считают, что артист был нетрезвый и из-за этого его немного «повело», но в целом он всегда оставался верным своей красавице-жене.
К слову, жена рэпера недавно сильно изменилась: ​Преображение месяца: Оксана Самойлова перекрасила волосы в розовый цвет. Впрочем, британцы иногда делали вещи и похуже, чем герои нашей подборки: Чудаки из дворца: 4 выходки членов британской королевской семьи, за которые им стыдно.
Видео дня. Ошибки дачников, превращающие компост в отраву
Я Покупаю: последние новости
Будто пчелы покусали: как изменилась внешность Татьяны Догилевой Будто пчелы покусали: как изменилась внешность Татьяны Догилевой Просто бесят: женские привычки, которые мужчины не переносят Просто бесят: женские привычки, которые мужчины не переносят Выгуляли обновки: российские звезды показали модные летние образы на первой вечеринке Выгуляли обновки: российские звезды показали модные летние образы на первой вечеринке
Женский форум
Звёзды , Оксана Самойлова , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Наташа Королева , Мирослава Карпович
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Королева впервые высказалась об измене мужа и шантаже
Королева впервые высказалась об измене мужа и шантаже
«Грудь вся вывалилась»
«Грудь вся вывалилась»
Сеть возмутило откровенное фото Пугачевой в купальнике
Сеть возмутило откровенное фото Пугачевой в купальнике
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Биолог рассказал об аллергии на медуз
10:04
Биолог рассказал об аллергии на медуз
Здоровье
Эксперты рассказали, какой перец не стоит покупать
20:04
Эксперты рассказали, какой перец не стоит покупать
Еда
Кроха отказалась общаться с изменившимся отцом
00:48
Кроха отказалась общаться с изменившимся отцом
Дети
Почему тефлоновая посуда не спасает от пригорания
20:05
Почему тефлоновая посуда не спасает от пригорания
Дом и сад
Звезды, заметно раздобревшие за лето
03:56
Звезды, заметно раздобревшие за лето
Звёзды Красота
Как выглядели звезды, пока не попали в шоу-бизнес
09:33
Как выглядели звезды, пока не попали в шоу-бизнес
Звёзды Красота
Почему лицо и руки нельзя вытирать одним полотенцем
00:57
Почему лицо и руки нельзя вытирать одним полотенцем
Дом и сад Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение