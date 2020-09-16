Избранница Питта высказалась о ненависти к Джоли 

Новая избранница актера Брэда Питта модель Николь Потуральски опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост. На фото она запечатлена в оранжевой рубашке, а дополнили образ солнцезащитный очки и сумка коричневого цвета.

«Счастливые люди не испытывают ненависти»,

— написала девушка.

Но один из пользователей Сети задал модели откровенный вопрос в комментариях: «Если так, то почему вы с Брэдом ненавидите Анджелину? Практикуй то, что проповедуешь, девочка».

«Я ни к кому не испытываю ненависти»,

— ответила Потуральски.