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Избранница Питта высказалась о ненависти к Джоли 

Анастасия Иванова 47 минут назад
Избранница Питта высказалась о ненависти к Джоли
Фото: globallookpress.com
Новая избранница актера Брэда Питта модель Николь Потуральски опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост. На фото она запечатлена в оранжевой рубашке, а дополнили образ солнцезащитный очки и сумка коричневого цвета.

«Счастливые люди не испытывают ненависти»,

— написала девушка.
Но один из пользователей Сети задал модели откровенный вопрос в комментариях: «Если так, то почему вы с Брэдом ненавидите Анджелину? Практикуй то, что проповедуешь, девочка».

«Я ни к кому не испытываю ненависти»,

— ответила Потуральски.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что дочь Заворотнюк рассказала о минусах жизни в США.
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Звёзды , Брэд Питт
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