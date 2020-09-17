Азизе предрекли судьбу Легкоступовой

Певица Азиза могла повторить судьбу своей коллеги Валентины Легкоступовой. Такое мнение выразил артист Юлиан.

— Нельзя повторять ошибки своих же подруг. Далеко ходить не надо, случай с Легкоступовой трудно забыть! Валя поспешила выйти замуж и сгорела,

— эмоционально заявил певец.

Ранее СМИ сообщили, что Азиза узнала перед свадьбой о флирте своего жениха стоматолога Давида Григоряна с участницей проекта «Дом-2» и рассталась с ним.

Юлиан подчеркнул, что певице не следовало связывать судьбу с Григоряном, несмотря на его материальное состояние, так как его поведение до свадьбы говорит о его человеческих качествах, и, наверняка, после ЗАГСа он проявил бы себя с еще более негативной стороны, передает издание «Собеседник».

Напомним, что Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа в возрасте 54 лет после госпитализации с отеком мозга. Певицу похоронили 20 августа на Троекуровском кладбище в Москве. В церемонии прощания приняли участие родственники, друзья и поклонники певицы. До этого сообщалось, что она попала в больницу с травмой головы. Следствие считает, что артистка получила травмы после падения в своей квартире и рассматривает случившееся как несчастный случай.