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Певице Азизе предрекли судьбу Легкоступовой 

Вечерняя Москва и ещё 2 3 часа назад
Азизе предрекли судьбу Легкоступовой
Фото: Вечерняя Москва
Певица Азиза могла повторить судьбу своей коллеги Валентины Легкоступовой. Такое мнение выразил артист Юлиан.

— Нельзя повторять ошибки своих же подруг. Далеко ходить не надо, случай с Легкоступовой трудно забыть! Валя поспешила выйти замуж и сгорела,

— эмоционально заявил певец.
Ранее СМИ сообщили, что Азиза узнала перед свадьбой о флирте своего жениха стоматолога Давида Григоряна с участницей проекта «Дом-2» и рассталась с ним.
Юлиан подчеркнул, что певице не следовало связывать судьбу с Григоряном, несмотря на его материальное состояние, так как его поведение до свадьбы говорит о его человеческих качествах, и, наверняка, после ЗАГСа он проявил бы себя с еще более негативной стороны, передает издание «Собеседник».
Напомним, что Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа в возрасте 54 лет после госпитализации с отеком мозга. Певицу похоронили 20 августа на Троекуровском кладбище в Москве. В церемонии прощания приняли участие родственники, друзья и поклонники певицы. До этого сообщалось, что она попала в больницу с травмой головы. Следствие считает, что артистка получила травмы после падения в своей квартире и рассматривает случившееся как несчастный случай.
При этом многие коллеги певицы говорили, что к смерти артистки причастен ее последний муж Юрий Фирсов.
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Звёзды , Давид Григорян , Юрий Фирсов , ИД "Собеседник"
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