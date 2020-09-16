Дакоту разнесли за легкомысленное поведение

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Певица Рита Дакота опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый снимок, на котором запечатлена с избранником. Влюбленные сделали кадр в Турции.

Артистка отправилась в Кемер с новым бойфрендом, а дочь Мию оставила дома с бабушкой. При этом она отметила, как счастлива.

«Мы такие счастливые! Просто три дня без работы, ребенка, концертов, бизнес-процессов и телефона 24/7. Это же рай!»

— призналась Рита.

@ritadakota

Но подписчики тут же накинулись на Дакоту. Многие раскритиковали звезду за ее легкомысленное отношение к дочери.

«Думаю, Мия в будущем оценит этот пост, написанный ее мамой. Не первый раз уже замечаю, как же тяжело вами воспринимается ваш ребенок»,

— возмутилась одна читательница.

«Ребенка сравнить с самыми напряжными делами? Эхххх, так себе расклад…»

— не скрывала своего раздражения другая.