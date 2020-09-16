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Скандальные фотографии звезд 

BigPicture.ru 2 часа назад
Эти фотосессии знаменитостей вызвали скандал, возмущение, удивление и ажиотаж по всему миру.
(Осторожно! Обнаженная натура)

Беременная Деми Мур

Сейчас никого не удивишь снимком беременной обнаженной знаменитости. Более того, интимные фото будущих мам стали трендом, которым увлечены и обычные женщины.
Но в 1991 году фото на обложке Vanity Fair обнаженной актрисы Деми Мур, которая была в ожидании второго ребенка, стало бомбой. Спустя месяц после съемки Деми Мур и Брюс Уиллис стали родителями дочки Скаут.

Ким Кардашьян для обложки Paper

Счастливые обладатели прошлогоднего зимнего номера американского журнала Paper получили в свое распоряжение обложку с голой и веселой Ким Кардашьян. Молодая мама позировала фотографу, густо обмазанная маслом, открывая читателям свою знаменитую попу.
Согласитесь, не каждая обладательница пышных форм может удерживать бокал шампанского, как это делает Ким в кадре (да хотя стопку текилы!). Сразу после выхода номера в продажу Ким поспешила выложить кадр в Instagram, снабдив хештегом #BreakTheInternet («Ломая интернет»). Название, что и говорить, весьма подходящее: фотография звезды действительно произвела фурор во Всемирной паутине.

Памела Андерсон на фоне икон

Мы давно привыкли к затейнице Памеле, которая забывает надеть то нижнее белье, то штаны и, конечно, не стесняется позировать перед камерой вообще без всего.
Но одна из фотосессий актрисы заставила нас вскинуть бровь: для американского издания Flaunt Magazine Пэм позировала голой на фоне икон с изображением Иисуса.

Майли Сайрус для Терри Ричардсона

Фотограф-хулиган Терри Ричардсон известен своими яркими модными съемками и фотографиями звезд в стилистике, которую ни с чем не перепутаешь.
При этом Терри, работавший с огромным количеством звезд первой величины (Бейонсе, Эми Уайнхаус и даже президент Барак Обама) славится своей неоднозначной репутацией.
В прессе неоднократно обсуждались скандальные подробности личной жизни Ричардсона. Якобы фотограф неоднократно принуждал к сексуальным действиям моделей, с которыми работал.
И все же звезды разного калибра продолжают охотно позировать мастеру, выполняя его самые грязные требования. И некоторые продолжают делать это снова и снова, как, например, новая муза фотографа — певица Майли Сайрус.
Ребята подружились на съемках модной истории для американского Harper’s Bazaar несколько лет назад, и Терри пригласил певицу в свою студию.
Первая сессия получилась довольно скромной по меркам и Терри, и Майли, но позже ребята разогрелись, и Сайрус стала позировать полностью обнаженной.
Ричардсон также стал режиссером скандального клипа Wrecking Ball.

Леди Гага для Терри Ричардсона

Трудно выбрать что-то одно — самое провокационное — из портфолио Терри Ричардсона, поэтому мы решили внести в нашу подборку еще кое-что из творчества фотографа. Например, кадры с хулиганкой Гагой.

Кайли Дженнер в инвалидном кресле

Несколько лет назад звезда семейства Кардашьян приняла участие в съемке журнала Interview, ради которой примерила откровенное боди и села… в инвалидное кресло!
Это возмутило пользователей Сети, а девушки с ограниченными возможностями даже устроили сетевой флешмоб, сфотографировавшись в своих колясках в откровенных костюмах, похожих на те, в которых позировала Кайли.

Промо-кадр Дэниела Рэдклиффа к спектаклю Equus

Спектакль «Эквус» («Конь»), в котором Дэниел Рэдклифф играл с 2007 по 2009 годы, рассказывал о юном сумасшедшем конюхе, одержимом лошадьми.
В тот момент 17-летний Рэдклифф только закончил сниматься во франшизе о Гарри Поттере, в которой работал с 10 лет, и самым большим желанием актера было выйти из образа мальчика-волшебника. Для осуществления своей цели британец выбрал радикальный способ. Он не просто согласился на роль в мистической пьесе: по сценарию его герой появлялся на сцене полностью обнаженным. И Дэн появился.
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Звёзды , Фото , Майли Сайрус , Иисус Христос , Терри Ричардсон , Барак Обама , Дэниел Рэдклифф , Мур Деми , Брюс Уиллис , Эми Уайнхаус , Памела Андерсон , Гарри Поттер , Стефани Джерманотта , КИМ КАРДАШЬЯН
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