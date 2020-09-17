Пляжный снимок Дженнифер Лопес взволновал фанатов 

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась пляжным снимком в соцсетях и взволновала поклонников. Фотография появилась на ее странице в Twitter.

На размещенном кадре 51-летняя знаменитость лежит на полотенце в бикини розового цвета. Исполнительница также надела крупные круглые серьги и кольцо. Волосы Лопес собраны в пучок, а на лицо нанесен нюдовый макияж.

«Чувствую себя золотой. Ловлю последние дни лета»,

— подписала публикацию звезда.

@jlo

Пользователи сети восхитились ее внешним видом в комментариях под постом, который набрал больше 18 тысяч лайков. «Дженнифер Лопес самая горячая женщина в мире», «Вот это фигура!», «Прекрасна, как и всегда, обожаю тебя», «Ты доказательство того, что можно становиться с каждым годом все прекрасней», «Красотка», — высказывались фанаты.