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Пляжный снимок Дженнифер Лопес взволновал фанатов 

Lenta.ru 2 часа назад
Пляжный снимок Дженнифер Лопес взволновал фанатов
Фото: @jlo
Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась пляжным снимком в соцсетях и взволновала поклонников. Фотография появилась на ее странице в Twitter.
На размещенном кадре 51-летняя знаменитость лежит на полотенце в бикини розового цвета. Исполнительница также надела крупные круглые серьги и кольцо. Волосы Лопес собраны в пучок, а на лицо нанесен нюдовый макияж.

«Чувствую себя золотой. Ловлю последние дни лета»,

— подписала публикацию звезда.
@jlo
Пользователи сети восхитились ее внешним видом в комментариях под постом, который набрал больше 18 тысяч лайков. «Дженнифер Лопес самая горячая женщина в мире», «Вот это фигура!», «Прекрасна, как и всегда, обожаю тебя», «Ты доказательство того, что можно становиться с каждым годом все прекрасней», «Красотка», — высказывались фанаты.
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Звёзды , Дженнифер Лопес
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