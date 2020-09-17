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Стал известен размер состояния юного сына Петросяна 

Стелла Шмель 2 часа назад
Юный сын Петросяна, появившийся на свет всего полгода назад, сразу стал миллионером по факту рождения. Наследник в будущем может рассчитывать на треть всех накоплений отца, заявил адвокат артиста Сергей Жорин. Его слова приводит "Комсомольская правда".
Доподлинно неизвестно, составил ли 75-летний артист завещание — именно так как правило делают публичные люди, заранее расписывая, кому из родственников что будет полагаться.

"Если есть, подозреваю, что дочь Викторина, учитывая ее прохладные отношения с отцом, может "пролететь".

Как пояснил адвокат Сергей Жорин, по закону дети и нынешняя жена Петросяна смогут претендовать на имущество в равных долях.
@petrosyanevgeny
В таком случае юному сыну Петросяна достанется солидное наследство — по самым скромным подсчетам одна треть от всего имущества артиста это 307 миллионов рублей. Именно в такую сумму специалисты оценили накопления звезды — одна только коллекция картин и других предметов искусства у Петросяна состоит из пяти тысяч предметов.

"Все имущественные вопросы для Евгения Вагановича сейчас ушли на второй план. Он полностью погружен в воспитание ребенка — это его новая жизнь. Он следит за здоровьем, хорошо выглядит, стал более активным. За Петросяна можно только порадоваться",

— рассказал Жорин.
Ранее "Рамблер" писал, что Петросян впервые показал сына от молодой жены.
Женский форум 5
Звёзды , Видео , Сергей Жорин , Комсомольская правда
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