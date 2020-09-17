Юный сын Петросяна, появившийся на свет всего полгода назад, сразу стал миллионером по факту рождения. Наследник в будущем может рассчитывать на треть всех накоплений отца, заявил адвокат артиста Сергей Жорин . Его слова приводит "Комсомольская правда".

Доподлинно неизвестно, составил ли 75-летний артист завещание — именно так как правило делают публичные люди, заранее расписывая, кому из родственников что будет полагаться.

"Если есть, подозреваю, что дочь Викторина, учитывая ее прохладные отношения с отцом, может "пролететь".

Как пояснил адвокат Сергей Жорин, по закону дети и нынешняя жена Петросяна смогут претендовать на имущество в равных долях.

@petrosyanevgeny

В таком случае юному сыну Петросяна достанется солидное наследство — по самым скромным подсчетам одна треть от всего имущества артиста это 307 миллионов рублей. Именно в такую сумму специалисты оценили накопления звезды — одна только коллекция картин и других предметов искусства у Петросяна состоит из пяти тысяч предметов.

"Все имущественные вопросы для Евгения Вагановича сейчас ушли на второй план. Он полностью погружен в воспитание ребенка — это его новая жизнь. Он следит за здоровьем, хорошо выглядит, стал более активным. За Петросяна можно только порадоваться",

— рассказал Жорин.