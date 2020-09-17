Ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина прокомментировала слухи о том, что они со своей коллегой Ольгой Орловой лесбиянки. В последнее время звезд стали подозревать в бурном романе. Они чересчур мило общаются на шоу и выкладывают часто совместные снимки в социальных сетях.

«Говорят, что мы с Орловой лесбиянки и что у нас с ней любовная связь! Бред полнейший! Как такое можно вообще придумать!»

Ксения Бородина Как отметила звезда, часто предметом сплетен становится ее муж, бизнесмен Курбан Омаров . В СМИ постоянно пишут, что якобы он сидит на шее у жены. Как заметила Бородина, ее муж просто не афиширует свое место работы, потому что «он не дальнобойщик и не шахтер».

По словам Бородиной, Омаров хорошо зарабатывает и у них нет никаких проблем в отношениях. Неуспешного мужчину около себя она бы не потерпела.

Напомним, что Ксения Бородина получила известность благодаря «Дому-2». Она счастлива в браке. От отношений с Курбаном Омаровым у нее подрастают две дочки, сообщает «Собеседник».