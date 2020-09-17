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Яна Кошкина сбросила бюстгальтер на отдыхе 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Яна Кошкина сбросила бюстгальтер на отдыхе
Фото: @yana_koshkina_official
Телеведущая и предполагаемая любовница юмориста Гарика Харламова Яна Кошкина в Instagram порадовала поклонников очередным красивым кадром с отдыха. На фотографии она вылезает из бассейна. При этом девушка сбросила с себя бюстгальтер. Все желающие могут рассмотреть ее точеную фигуру, на которой ничего нет, кроме трусиков.
Любопытно, что одной рукой она прикрыла свои пышные формы. Как известно, в мире шоу-бизнеса она обладательница негласного звания «наследница Семенович».

«Ох уж эти пОпарации»,

— подписала она фотографию, намеренно сделав ошибку.
@yana_koshkina_official
«Красота. Так держать. Живем один раз», «Избушка, избушка. Повернись к лесу задом, а ко мне передом», «Яна, выходите за меня замуж», — раздались комментарии пользователей.
Напомним, что Яну Кошкину подозревают в романе с Гариком Харламовым. Некоторые пользователи думают, что именно она разрушила семью шоумена. Как известно, несколько месяцев назад Харламов расстался с женой актрисой Кристиной Асмус, несмотря на двух общих детей.
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Звёзды , Гарик Харламов , Яна Кошкина , Кристина Асмус
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