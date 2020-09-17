Яна Кошкина сбросила бюстгальтер на отдыхе 

Телеведущая и предполагаемая любовница юмориста Гарика Харламова Яна Кошкина в Instagram порадовала поклонников очередным красивым кадром с отдыха. На фотографии она вылезает из бассейна. При этом девушка сбросила с себя бюстгальтер. Все желающие могут рассмотреть ее точеную фигуру, на которой ничего нет, кроме трусиков.
Любопытно, что одной рукой она прикрыла свои пышные формы. Как известно, в мире шоу-бизнеса она обладательница негласного звания «наследница Семенович».
«Ох уж эти пОпарации»,
— подписала она фотографию, намеренно сделав ошибку.
@yana_koshkina_official
«Красота. Так держать. Живем один раз», «Избушка, избушка. Повернись к лесу задом, а ко мне передом», «Яна, выходите за меня замуж», — раздались комментарии пользователей.
Напомним, что Яну Кошкину подозревают в романе с Гариком Харламовым. Некоторые пользователи думают, что именно она разрушила семью шоумена. Как известно, несколько месяцев назад Харламов расстался с женой актрисой Кристиной Асмус, несмотря на двух общих детей.