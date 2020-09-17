Яна Кошкина сбросила бюстгальтер на отдыхе 

Телеведущая и предполагаемая любовница юмориста Гарика Харламова Яна Кошкина в Instagram порадовала поклонников очередным красивым кадром с отдыха. На фотографии она вылезает из бассейна. При этом девушка сбросила с себя бюстгальтер. Все желающие могут рассмотреть ее точеную фигуру, на которой ничего нет, кроме трусиков.

Любопытно, что одной рукой она прикрыла свои пышные формы. Как известно, в мире шоу-бизнеса она обладательница негласного звания «наследница Семенович».

«Ох уж эти пОпарации»,

— подписала она фотографию, намеренно сделав ошибку.

@yana_koshkina_official

«Красота. Так держать. Живем один раз», «Избушка, избушка. Повернись к лесу задом, а ко мне передом», «Яна, выходите за меня замуж», — раздались комментарии пользователей.