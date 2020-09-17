Психолог Елена Перелыгина заявила, что юморист Максим Галкин изменяет своей жене певице Алле Пугачевой . По ее словам, Примадонна уже находится в преклонном возрасте. Потребность в сексуальной жизни у 71-летней звезды отпала. На смену пришли другие интересы. В то же время Галкин находится в самом расцвете сил. Перелыгина заметила, что часто наблюдала за звездами на презентациях. Она заверила, что сексуальная жизнь в этой паре сейчас отсутствует.

«Общаются они исключительно как родственники, близкие и любящие люди. Их отношения — как у мамы и сына. Впрочем, несмотря на проблемы в сексуальной части, Максиму с Аллой комфортно».

Как добавила психолог, Галкин часто ходит на сторону. Жена этому не препятствует. Тем более, что с ней все равно не сможет сравниться ни одна женщина.

Развода, как заверила специалист, в этой семье точно не будет.