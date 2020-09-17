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Психолог заявила, что Галкин изменяет Пугачевой 

Teleprogramma.pro и ещё 2 24 минуты назад
Психолог Елена Перелыгина заявила, что юморист Максим Галкин изменяет своей жене певице Алле Пугачевой. По ее словам, Примадонна уже находится в преклонном возрасте. Потребность в сексуальной жизни у 71-летней звезды отпала. На смену пришли другие интересы. В то же время Галкин находится в самом расцвете сил. Перелыгина заметила, что часто наблюдала за звездами на презентациях. Она заверила, что сексуальная жизнь в этой паре сейчас отсутствует.

«Общаются они исключительно как родственники, близкие и любящие люди. Их отношения — как у мамы и сына. Впрочем, несмотря на проблемы в сексуальной части, Максиму с Аллой комфортно».

Как добавила психолог, Галкин часто ходит на сторону. Жена этому не препятствует. Тем более, что с ней все равно не сможет сравниться ни одна женщина.
Развода, как заверила специалист, в этой семье точно не будет.
Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева счастливы в браке много лет. У них подрастают замечательные дети — Лиза и Гарри Галкины, сообщает «Собеседник».
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Звёзды , Видео , Лиза Галкина , Гарри Галкин , Максим Галкин , Алла Пугачева , ИД "Собеседник"
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