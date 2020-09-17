Бородина рассказала о своей сексуальной ориентации

Ксения Бородина впервые прокомментировала домыслы общественности, что ее с певицей и телеведущей Ольгой Орловой связывают не только дружеские отношения.
"Говорят, что мы с Орловой лесбиянки и что у нас с ней любовная связь! Бред полнейший! Как такое можно вообще придумать",
— возмутилась телеведущая. Ее слова приводит "Собеседник".
Также она добавила, что предметом сплетен часто становится ее муж Курбан Омаров. Якобы тот сидит на шее у жены и нигде не работает. Бородина на это ответила, что супруг просто не любит афишировать свое место работы.
"Мой муж не дальнобойщик, не шахтер. Но он зарабатывает деньги, у нас все хорошо",
— заявила Бородина, добавив, что не потерпела бы рядом с собой "неуспешного мужчину".
Ранее "Рамблер" писал, что Водонаеву осудили за критику "женихов-прилипал".