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Бородина ответила на слухи о романе с Орловой 

Рамблер 1 час назад
Бородина рассказала о своей сексуальной ориентации
Фото: globallookpress.com
Ксения Бородина впервые прокомментировала домыслы общественности, что ее с певицей и телеведущей Ольгой Орловой связывают не только дружеские отношения.

"Говорят, что мы с Орловой лесбиянки и что у нас с ней любовная связь! Бред полнейший! Как такое можно вообще придумать",

— возмутилась телеведущая. Ее слова приводит "Собеседник".
Также она добавила, что предметом сплетен часто становится ее муж Курбан Омаров. Якобы тот сидит на шее у жены и нигде не работает. Бородина на это ответила, что супруг просто не любит афишировать свое место работы.

"Мой муж не дальнобойщик, не шахтер. Но он зарабатывает деньги, у нас все хорошо",

— заявила Бородина, добавив, что не потерпела бы рядом с собой "неуспешного мужчину".
Ранее "Рамблер" писал, что Водонаеву осудили за критику "женихов-прилипал".
Звёзды , Курбан Омаров , Ксения Бородина , Ольга Орлова , ИД "Собеседник"
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