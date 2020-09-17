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«Опустилась до Лободы!»: Каменских атаковали хейтеры 

Teleprogramma.pro 31 минуту назад
Анастасия Каменских подразнила своих поклонников смелым образом. Звезда предстала в облегающих брюках со звериным принтом, кожаной куртке и удивительном лифе в виде металлических дверных ручек.
В этом луке звезда снялась в клипе на песню A HUEVO. По словам артистки, название хоть и кажется неприличным, в переводе с испанского всего лишь означает «круто».
Увы, но ее дерзкий аутфит сочли крутым далеко не все ее зрители. Личный блог жены Потапа просто взорвался от возмущенных комментариев хейтеров, которые недовольны смелыми экспериментами длинноволосой брюнетки. «Хочется посмотреть на стилиста. По-моему, это тайный враг», «Как для меня — это пошло! Она опустилась до Лободы. Я ее терпеть не могу, а Настя мне ооч нравится, но я ей не лайкаю, когда она полуголая», «Мне одной кажется, что эти штаны и куртка несовместимы?», «Да, Настя, замужество не впрок. Раньше пела, сейчас только любование собой», «Безвкусица, как всегда», «Ты певица или глупая модель?», «Кошмар», «Просто противно смотреть», — написали в личном блоге Каменских фолловеры. И это далеко не самые жесткие высказывания.
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Звёзды , Видео , Анастасия Каменских
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