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Звезда «Папиных дочек» передвигается на инвалидной коляске 

WMJ.ru и ещё 1 1 час назад
Звезда «Папиных дочек» пересел в инвалидную коляску
Фото: WMJ.ru
32-летний актер Михаил Казаков, сыгравший Полежайкина в сериале «Папины дочки», восстанавливается после падения с высоты.
Молодой человек оступился во время фотосъемки и упал с 12-метровой высоты, сильно травмировав ноги, еще в начале июля.
Он до сих пор вынужден передвигаться в инвалидной коляске и посещать реабилитационные занятия.

Надеюсь, что скоро начну ходить. Прохожу реабилитацию, разминаю те места, которые нуждаются в этом,

— цитирует артиста «Комсомольская правда».
Ранее стало известно, что Казакову после инцидента наложили 60 швов, а в ноги вставили пластины. После падения и операции артиста мучали сильные боли. Однако он планирует выйти на работу, как только это будет возможно — ему нужно обеспечивать жену и двоих детей.
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Звёзды , Михаил Казаков , Комсомольская правда
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