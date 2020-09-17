Звезда «Папиных дочек» пересел в инвалидную коляску

32-летний актер Михаил Казаков , сыгравший Полежайкина в сериале «Папины дочки», восстанавливается после падения с высоты.

Молодой человек оступился во время фотосъемки и упал с 12-метровой высоты, сильно травмировав ноги, еще в начале июля.

Он до сих пор вынужден передвигаться в инвалидной коляске и посещать реабилитационные занятия.

Надеюсь, что скоро начну ходить. Прохожу реабилитацию, разминаю те места, которые нуждаются в этом,

— цитирует артиста «Комсомольская правда».

Ранее стало известно, что Казакову после инцидента наложили 60 швов, а в ноги вставили пластины. После падения и операции артиста мучали сильные боли. Однако он планирует выйти на работу, как только это будет возможно — ему нужно обеспечивать жену и двоих детей.