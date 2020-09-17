«Милая, ты без белья»: Серябкину пристыдили за фото 

Певица сфотографировалась в поле среди высокой травы.

Ольга Серябкина нередко публикует на своей личной странице в соцсети провокационные снимки. Бывшая солистка группы SEREBRO не боится откровенных нарядов и не стесняется смелых поз, которые принимает во время фотосессий.

Недавно для очередной пикантной съемки она в белом облегающем и коротком комбинезоне с глубоким декольте, под который не надела нижнее белье, вышла в поле.

На одном из снимков певица сидит в высокой траве, на другом — лежит на ней, широко раскинув руки, запрокинув голову и прикрыв глаза, наслаждаясь единением с природой и демонстрируя прекрасную фигуру с пышной грудью, тонкой талией и роскошными бедрами.

@seryabkina

«Гляну в поле, гляну в небо,

И в полях и в небе рай.

Снова тонет в копнах хлеба

Незапаханный мой край», — сопроводила певица свои фотографии стихотворными строками поэта Сергея Есенина

Поклонники в первую очередь отметили не лирический настрой Ольги, а то, что под свой наряд она не надела бюстгальтер.