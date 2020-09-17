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«Милая, ты без белья»: Серябкину пристыдили за фото 

Киноафиша 2 часа назад
Певица сфотографировалась в поле среди высокой травы.
Ольга Серябкина нередко публикует на своей личной странице в соцсети провокационные снимки. Бывшая солистка группы SEREBRO не боится откровенных нарядов и не стесняется смелых поз, которые принимает во время фотосессий.
Недавно для очередной пикантной съемки она в белом облегающем и коротком комбинезоне с глубоким декольте, под который не надела нижнее белье, вышла в поле.
На одном из снимков певица сидит в высокой траве, на другом — лежит на ней, широко раскинув руки, запрокинув голову и прикрыв глаза, наслаждаясь единением с природой и демонстрируя прекрасную фигуру с пышной грудью, тонкой талией и роскошными бедрами.
@seryabkina
«Гляну в поле, гляну в небо,
И в полях и в небе рай.
Снова тонет в копнах хлеба
Незапаханный мой край», — сопроводила певица свои фотографии стихотворными строками поэта Сергея Есенина.
Поклонники в первую очередь отметили не лирический настрой Ольги, а то, что под свой наряд она не надела бюстгальтер.

«Милая, ты без белья!», «Как хочется обнять и поцеловать!», «Белый цвет тебе идет», «Невероятная красавица!», «Статная и прекрасная!», «Оленька, ты, как всегда, самая лучшая», «Сладкая ягодка», — восхищаются пользователи сети.

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Звёзды , Видео , Сергей Есенин , Ольга Серябкина
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