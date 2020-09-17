«Не вижу ничего плохого, что умирает шоу-бизнес» 

Певица Виктория Макарская в Instagram рассказала, что она вместе с мужем отправилась на свой первый с марта концерт. Он пройдет в Астрахани. Причем выступление ранее переносили три раза. Им с мужем разрешили попеть 45 минут без музыкантов.

«Не вижу ничего плохого в том, что умирает наш шоу-бизнес. Так надеюсь, что все возродится и наконец-то шоу и бизнес будут совсем другими. Музыкальные каналы перестанут выполнять функцию порнографических. Придут живые, позитивные, добрые, любящие зрителей, реально народные артисты и еще будут по-настоящему радовать людей уникальными талантами. С любовью, без грязи. Надеюсь, доживу до этого. С 92-го года надеюсь».

«Вика, полностью откликаюсь на ваши слова! Много лет я организовываю концерты и спектакли в нашем городе. Как же мне близко все, о чем вы говорите. Люди верят только искренней игре актеров!» «Если музыкальные каналы перестанут выполнять эту функцию, то реально дети станут чище», «Спасибо вам за ваш позитив и ваши песни. Может и доживем до светлого будущего», — отметили в комментариях пользователи.