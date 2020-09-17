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Дочь онкобольной Заворотнюк заменит мать на ТВ 

Слово и Дело 2 часа назад
Дочь онкобольной Заворотнюк заменит мать на ТВ
Фото: Слово и Дело
Анна Заворотнюк любит общаться с поклонниками в своем микроблоге. На днях она отвечала на вопросы подписчиков на своей старице в Instagram в разделе Stories. На вопрос о том, согласилась бы она вести программу на телевидении, Заворотнюк-младшая ответила согласием.

"Конечно, согласилась бы! Я свою программу вела в 16 лет и с таким упоением вспоминаю тот опыт, так классно было. Поэтому сейчас согласилась бы, 100 процентов".

Модель призналась, что открыта для подобных карьерных предложений. Ранее дочь Заворотнюк вела шоу Достать звезду" на телеканале "Домашний", а также играла в сериале на СТС "Закрытая школа". Поклонники уверены, Анна с легкостью станет звездой телевидения, а также надеются, что в ближайшем будущем они смогут увидеть ее в телепередаче вместе с матерью, Анастасией Заворотнюк.
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Звёзды , Анастасия Заворотнюк , Анна Заворотнюк
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