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Рудковская показала атрибуты своей роскошной жизни 

Lenta.ru 1 час назад
Рудковская показала атрибуты своей роскошной жизни
Фото: Lenta.ru
Российский продюсер Яна Рудковская и ее сын Александр Плющенко, известный в соцсетях как Гном Гномыч, показали поклонникам атрибуты своей роскошной жизни. Публикация появилась в Instagram в четверг, 17 сентября.
На размещенной фотографии мать и сын позируют под зонтом на территории дома. Они сидят на корточках около автомобиля Porsche Cayenne черного цвета в одежде люксовых брендов. Рудковская одета в белые брюки и куртку с принтом из монограмм французского модного дома Dior, а также в кроссовки из коллаборации Air Dior х Nike Jordan.
На семилетнем Саше — синий спортивный костюм и бомбер той же марки, украшенные аналогичным орнаментом. Рядом с ним стоит рюкзак из этой же коллекции.
Известно, что в июле сразу несколько миллионов человек подали заявку на покупку пары обуви Air Dior х Nike Jordan, что сделало ее самой популярной моделью лета 2020 года. Изначально стоимость пары такой обуви составляла около 150 тысяч рублей, однако в настоящий момент перекупщики продают ее за один миллион рублей.
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Женский форум
Звёзды , Яна Рудковская , Александр Плющенко
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