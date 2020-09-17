Рудковская показала атрибуты своей роскошной жизни 

Российский продюсер Яна Рудковская и ее сын Александр Плющенко , известный в соцсетях как Гном Гномыч, показали поклонникам атрибуты своей роскошной жизни. Публикация появилась в Instagram в четверг, 17 сентября.

На размещенной фотографии мать и сын позируют под зонтом на территории дома. Они сидят на корточках около автомобиля Porsche Cayenne черного цвета в одежде люксовых брендов. Рудковская одета в белые брюки и куртку с принтом из монограмм французского модного дома Dior, а также в кроссовки из коллаборации Air Dior х Nike Jordan.

На семилетнем Саше — синий спортивный костюм и бомбер той же марки, украшенные аналогичным орнаментом. Рядом с ним стоит рюкзак из этой же коллекции.

Известно, что в июле сразу несколько миллионов человек подали заявку на покупку пары обуви Air Dior х Nike Jordan, что сделало ее самой популярной моделью лета 2020 года. Изначально стоимость пары такой обуви составляла около 150 тысяч рублей, однако в настоящий момент перекупщики продают ее за один миллион рублей.