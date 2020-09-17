Федосеева-Шукшина пригрозила Алибасову суицидом 

Актриса болезненно восприняла желание продюсера расторгнуть брак
Лидия Федосеева-Шукшина собирается вернуть свою квартиру, переписанную на мужа Бари Алибасова. Недавно, впервые после появления новости о разводе, звездная пара встретилась в студии программы Первого канала «Пусть говорят».
Во время общения с гостями по видеосвязи и, увидев супруга, артистка не сдержала слез. Судя по всему, разводиться звезды не намерены, а шанс на спасение их отношений еще есть. Когда ведущий шоу Дмитрий Борисов спросил у Шукшиной, что она чувствует перед разводом, та выдала с недоумением: «Какой развод, вы чего?» При этом женщина готова на все, чтобы вернуть в собственность свою квартиру — ради этого она даже готова свести счеты с жизнью.
Известно, что о решении развестись с Лидией Николаевной Алибасов объявил минувшим летом. Этот союз просуществовал два года. Федосеева-Шукшина болезненно восприняла это известие и объявила голодовку. Но позже шоумен вспомнил о теплых чувствах к избраннице и заявил, что не будет расторгать брак. По словам продюсера, поведение возлюбленной кардинально поменялось после того, как та переписала на него квартиру, а тот — на своего водителя Сергея Моцаря.