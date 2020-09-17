Брухунова впервые поделилась фото сына от Петросяна 

Накануне 75-летний Евгений Петросян потряс общественность, представив миру своего полугодовалого сына от пятой жены Татьяны Брухуновой. Малыша назвали Ваганом, в честь отца сатирика, и сейчас родители отбиваются от прессы, поклонников и пользователей соцсетей, которые сначала потеряли дар речи, а потом усыпали звезд вопросами.

Татьяна Брухунова вслед за мужем впервые опубликовала у себя в Instagram детский контент. Фотография крошечной малютки, а точнее, его ножки, сопроводило признание молодой мамочки:

«Минувшей весной я отправилась в самое долгожданное путешествие, в котором у меня ответственная роль, где отныне и навсегда я — мама!», — подписала Брухунова.

Девушка подтвердила, что малыш родился после Нового года, по гороскопу он — Рыбы. И продолжает настаивать на том, что к услугам суррогатной матери они с Петросяном не прибегали.

В период беременности, по признанию девушки, ей было нелегко: «Не самое простое для меня время, но бесконечно счастливое!». Она тщательно скрывала свой животик, публикуя либо только свои портреты, либо старые снимки.