«Ролевые игры бабушки и внука» 

На фанатской страничке в Instagram Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой появился забавный архивный ролик. На кадрах Примадонна расположилась в чем мать родила в ванной в замке в деревне Грязь. При этом ее прелести скрывает только пена.

В какой-то момент в замок врывается Джек Воробей — легендарный персонаж из картины «Пираты Карибского моря». Только в роли актера Джонни Деппа оказался муж певицы юморист Максим Галкин

«Максим?» — задается вопросом в ролике ничего не понимающая Пугачева. На что ее муж без тени сомнения заявляет: «Нет. Джек».

«Старость не радость, а просто маразм», «Аллочка впала в детство. Это уже симптом», «Ролевые игры бабушки и внучка», «У нее уже старческий маразм, наверное. Думает, что она ребенок», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева вместе уже порядка двадцати лет. В прессе постоянно распространяются слухи об их расставании. Звезды только посмеиваются над сплетниками.