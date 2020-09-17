Молочников заболел коронавирусом после «Кинотавра» 

Актер Александр Молочников рассказал в Instagram о том, что заразился коронавирусом.

Он заявил, что спектакль "Бульба. Пир" в Театре на Малой Бронной придется перенести. "Немножко заковидились… Нам грустнее, чем зрителям, которые должны были придти, потому что спектакль готов, и у нас были отличные прогоны", — сказал артист.

По его словам, первый тест на коронавирус у него оказался отрицательным, но второй подтвердил наличие болезни. Молочников попросил прощения у всех, с кем он контактировал на кинофестивале "Кинотавр".

Показ спектакля перенесли на октябрь, актеры находятся на карантине.