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Молочников заболел коронавирусом после «Кинотавра» 

Газета.Ru и ещё 17 2 часа назад
Молочников заболел коронавирусом после «Кинотавра»
Фото: Газета.Ru
Актер Александр Молочников рассказал в Instagram о том, что заразился коронавирусом.
Он заявил, что спектакль "Бульба. Пир" в Театре на Малой Бронной придется перенести. "Немножко заковидились… Нам грустнее, чем зрителям, которые должны были придти, потому что спектакль готов, и у нас были отличные прогоны", — сказал артист.
По его словам, первый тест на коронавирус у него оказался отрицательным, но второй подтвердил наличие болезни. Молочников попросил прощения у всех, с кем он контактировал на кинофестивале "Кинотавр".
Показ спектакля перенесли на октябрь, актеры находятся на карантине.
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Звёзды , Другое , Александр Молочников
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