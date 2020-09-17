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Фанатов ужаснуло новое фото Лободы 

Vse42.ru и ещё 1 33 минуты назад
Фанатов ужаснуло новое фото Лободы
Фото: @lobodaofficial
Известная украинская певица Светлана Лобода вызвала большой ажиотаж среди фанатской аудитории своей новой публикацией в соцсети. Ноги артистки привлекли внимание интернет-пользователей, ужаснувшихся их размером.
Недавно знаменитая исполнительница хита "Boom Boom" решила поделиться в соцсети Instagram свежим снимком, сделанным во время отдыха. В кадре артистка позирует сидя на каменной стене в блестящем коротком платье и босоножках на высоких каблуках. Знаменитость сложила ногу на ногу, продемонстрировав их изгиб и длину.
В описании публикации звезда рассказала, что ее отдых проходит хорошо, но при этом отметила, что хотела бы оказаться рядом с неизвестным человеком.
@lobodaofficial
— Как хорошо этим вечером у моря; как легко и спокойно; вот если бы тебя еще рядом (здесь и далее авторский стиль сохранен — прим. ред.), — прокомментировала снимок Лобода, оставив в конце фразы многоточие.
После того как пользователи Сети увидели данный пост, многие из них поспешили высказаться о своих наблюдениях, касающихся длины ног артистки. Немалое количество комментаторов были потрясены их размером и пришли к выводу, что такой вид объяснялся тем, что артистка могла добиться подобного эффекта при использовании редактора изображений.

— "Какой же огромный размер ступни! Пипец!", "ноги удлинила фотошопом, ну и ступни прихватились", "очень короткие ноги, фотошопит ножульки", "длинноступная золушка", "Какой размер у нее обуви? 45", "Босоножек на размер меньше не было?", — высказались фолловеры.

Некоторые поклонники решили вступиться за звезду и объяснить другим комментаторам, что всему причиной подобранный для снимка ракурс.
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Звёзды , Светлана Лобода
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