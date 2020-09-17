Директор Моисеева высказался о его бедности 

Директор музыканта Бориса Моисеева , который около десяти лет назад перенес инсульт, Серей Горох опроверг слухи, что его подопечный прикован к кровати и перестал вставать. Как отметил Горох, певец живет в привычном для себя графике и ни в чем не нуждается.

Как отметил директор, Борис Моисеев получает от государства 55 тысяч рублей. Его пенсия складывается из двух частей. Базовая в 25 тысяч рублей и так называемая «московская надбавка» в 30 тысяч за звание. Ее он получает с 2018 года.

По словам Сергея Гороха, певец никогда не бедствовал. Он в свое время оформил нужные бумаги, выкупил права и учел все нюансы. Борис является правообладателем всех музыкальных произведений. Ему идут авторские отчисления. Как сказал Горох, только благодаря этому Моисееву каждый месяц приходит «вторая пенсия». Кроме того, музыкант грамотно распоряжается деньгами. У него есть сбережения в банках.

Напомним, что в прессе регулярно появляются слухи о плохом состоянии «дитя порока». При этом концертный директор опровергает эту информацию. Правда, сам музыкант комментариев не дает, что и порождает легенды, сообщает «Комсомольская правда».