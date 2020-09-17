Галич изменила внешность и стала двойником Глюкозы 

Блогерша и ведущая Ида Галич изменила внешность — перекрасила волосы в светлый цвет и сделала завивку. Как сообщает Starhit, в связи с этим многие поклонники посчитали ее похожей на певицу Наталью Ионову , известную как Глюкоза.

По словам Галич, блондинкой она стала на время. Ведущая подчеркнула, что любит эксперименты и получает от них удовольствие.

@galichida

«Мне так нравится меняться. Волосы — это просто волосы. Я сейчас так легко прощаюсь с цветом и длиной. Главное, чтобы сын узнавал», — сказала она. Многие поклонники отметили, что из-за нового цвета волос сначала приняли Галич за двойника Глюкозы.

В комментариях подписчики также приветствовали перемены в образе Галич. «Это правильный подход к своей внешности. Вы молодец», — написала одна из поклонниц.

Ранее Ида Галич рассказала, что однажды подралась с пьяной девушкой популярного блогера Гусейна Гасанова . Конфликт произошел в караоке.

Галич была участницей КВН, играла за команду «Осенний поцелуй». Instagram-блогерша также записала несколько песен и сняла на них клипы. Запустила на YouTube-канале шоу «1 — 11», в котором звезды шоу-бизнеса и школьники соревнуются в ответах на вопросы школьной программы.