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«Куда муж смотрит»: Тодоренко заподозрили в новом романе 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Известная телеведущая, звезда программы «Орел и решка» Регина Тодоренко, которая состоит в браке с экс-солистом группы Smash Владом Топаловым, опубликовала в своем инстаграме несколько фотографий, которые стали поводом для подписчиков заподозрить ее в новом романе.
Тодоренко поделилась фотографиями с известным фигуристом Романом Костомаровым, с которым она в паре выступает в шоу «Ледниковый период». На одной из них Костомаров держит Тодоренко на руках, на другой изображены нежные объятия участников шоу. Сама фотосессия происходила в поле, куда пара не забыла взять коньки. Поклонники телеведущей заметили все признаки ее счастливого состояния.
ИД "Собеседник"
«Ты прям вся светишься рядом с ним», «Регина как будто влюбилась», — говорится в комментариях.
Другие же достаточно серьезно отнеслись к совместным фото Тодоренко и Костомарова, а некоторые даже напомнили артистке, что у нее есть муж.

«Вас муж не ревнует?», «Как муж смотрит на такие фотки», «И это замужняя женщина… у вас вообще такое фото с мужем-то есть?» — лишь небольшая часть комментариев, в которых люди с негодованием отнеслись к фотосессии.

Наиболее нейтральные подписчики заметили, что Регина Тодоренко и Роман Костомаров идеально подходят друг другу.

«Когда впервые увидела вас вместе, сразу обратила внимание на то, что внешне вы очень красиво смотритесь. Отменно подходите друг к другу», — пишет пользователь под ником chumabolotnaya.

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Звёзды , Видео , Роман Костомаров , Влад Топалов , Регина Тодоренко , ИД "Собеседник"
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