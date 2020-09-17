Известная телеведущая, звезда программы «Орел и решка» Регина Тодоренко , которая состоит в браке с экс-солистом группы Smash Владом Топаловым , опубликовала в своем инстаграме несколько фотографий, которые стали поводом для подписчиков заподозрить ее в новом романе.

Тодоренко поделилась фотографиями с известным фигуристом Романом Костомаровым , с которым она в паре выступает в шоу «Ледниковый период». На одной из них Костомаров держит Тодоренко на руках, на другой изображены нежные объятия участников шоу. Сама фотосессия происходила в поле, куда пара не забыла взять коньки. Поклонники телеведущей заметили все признаки ее счастливого состояния.

ИД "Собеседник"

«Ты прям вся светишься рядом с ним», «Регина как будто влюбилась», — говорится в комментариях.

Другие же достаточно серьезно отнеслись к совместным фото Тодоренко и Костомарова, а некоторые даже напомнили артистке, что у нее есть муж.

«Вас муж не ревнует?», «Как муж смотрит на такие фотки», «И это замужняя женщина… у вас вообще такое фото с мужем-то есть?» — лишь небольшая часть комментариев, в которых люди с негодованием отнеслись к фотосессии.

Наиболее нейтральные подписчики заметили, что Регина Тодоренко и Роман Костомаров идеально подходят друг другу.