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Штурм о Тарзане и Королевой: «Они живут отдельно» 

WomanHit.ru и ещё 5 1 час назад
Певица заявила, что за год до свадьбы стриптизер ухаживал за ней.
Одна из самых крепких пар среди представителей российского шоу-бизнеса Тарзан, в миру Сергей Глушко, и Наташа Королева не живет под одной крышей. Многие посчитают, что поводом для этого послужил громкий скандал, разгоревшийся в Сети после того, как 23-летняя актриса Анастасия Шульженко призналась, что почти полтора года встречалась с женатым артистом.
Спустя некоторое время мужчина сам публично признался в измене — тогда его жена отдыхала на юге, но при этом обвинил девушку в том, что она якобы его обманула — опоила неизвестным веществом, а потом соблазнила. Вскоре видеообращение исчезло со страницы шоумена в соцсети.
Ясность в сложившуюся ситуацию попыталась внести Наталья Штурм. Она уверена, что Сергей в своем поступке не раскаивается.

«Наташа поменяла продуктивного и любящего ее Игоря Николаева на стриптизера Тарзана, не простив Николаеву измен, которые запросто прощает Тарзану. И будет прощать впредь, без сомнений» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru),

— пишет Штурм на личной странице «Инстаграма».
Исполнительница также отметила, что Сергей «воспитанный, не конфликтный, не пьет, а женщины его обожают». За год до свадьбы с Королевой шоумен ухаживал за ней. «Мы даже ездили купаться на Москва-реку, он так показывал каков он без одежды). А пока ехали ему написали и позвонили ну женщин 150 не меньше», — вспоминает поп-дива.

«После прогулки я ушла домой не пригласив его чему он был очень удивлён. Но я люблю моногамных мужчин, а эстафетная палочка это не мое»,

— отметила она, добавив, что Королева, напротив, охотно вступила в это «состязание», потому что влюбилась.
Штурм также вспомнила, что Королева много лет назад в одном из интервью говорила, что они с Глушко живут отдельно — она с ребенком за городом, а супруг в Москве — ему после работы удобней в городе ночевать.

«Наташа просто уговорила себя не реагировать на его адюльтеры. И так будет всегда, может это ее заводит»,

— заключила артистка, заявив, что эта история не более чем повод для черного пиара.
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Звёзды , Видео , Игорь Николаев , Анастасия Шульженко , Наталья Штурм , Наташа Королева , Сергей Глушко
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