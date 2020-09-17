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67-летняя Понаровская без белья очаровала фанатов 

ИД «Собеседник» 1 час назад
67-летняя Понаровская без белья очаровала фанатов
Фото: @irinaponarovskaya
Известную российскую певицу Ирину Понаровскую можно отнести к когорте звезд прошлого, которые с легкостью дадут фору нынешним знаменитостям. Так, Ирина Витальевна в свои 67 лет не только продолжает творческую карьеру, но еще и выглядит заметно моложе своего реального возраста, о чем не забывает напоминать широкой публике, регулярно публикуя снимки в весьма соблазнительных и откровенных образах.
К примеру, совсем недавно на страничке Понаровской в социальной сети Instagram появилась публикация, к которой артистка прикрепила свое новое фото. На этом снимке певица позирует с короткой светлой стрижкой, ставшей в последнее время ее визитной карточкой, надев свободные черные брюки и такого же цвета топ. Ирина Витальевна держит в руках очки и задумчиво куда-то всматривается.
ИД "Собеседник"
О смелости артистки в этом фото говорит и тот факт, что под топ Понаровская не стала надевать лифчик, словно специально эпатируя публику откровенно заметными из-под него сосками. И это в 67 лет! Неужели неправы те, кто называет артистку «женщиной вне времени». А ведь именно такие отзывы о молодой не по годам артистке оставляет большинство ее подписчиков под новым постом.

«Красотка», «Женщина вне времени», «Так держать, на вас всегда приятно смотреть», «Конфета», «Стильно и элегантно», «Шикарная Ирина Витальевна», «Огонь», — пишут восторженные поклонники Понаровской.

Ирина Понаровская: Я пришла в этот мир, чтобы сказать людям о таланте!
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Звёзды , Ирина Понаровская , ИД "Собеседник"
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