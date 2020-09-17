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Фанаты прокомментировали провокационный ролик Пугачевой и Галкина 

Анастасия Иванова 1 час назад
На фан-странице Аллы Пугачевой в социальной сети Instagram опубликовали архивный ролик.
На видео Пугачева лежит в ванной, прикрываясь лишь пеной, в замке в деревне Грязь. В определенный момент в комнату врывается Максим Галкин, переодетый в Джека Воробья (легендарный персонаж из фильма «Пираты Карибского моря»).
В ролике Пугачева задается вопросом:

«Максим?»

На что ее муж отвечает:

«Нет. Джек».

Пользователи Сети не заставили себя ждать и прокомментировали видео:

«Старость не радость, а просто маразм», «Аллочка впала в детство. Это уже симптом», «Ролевые игры бабушки и внучка», «У нее уже старческий маразм, наверное. Думает, что она ребенок».

Ранее «Рамблер» писал о том, что назван размер наследства юного сына Петросяна.
Звёзды , Максим Галкин , Алла Пугачева
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