На фан-странице Аллы Пугачевой в социальной сети Instagram опубликовали архивный ролик.
На видео Пугачева лежит в ванной, прикрываясь лишь пеной, в замке в деревне Грязь. В определенный момент в комнату врывается Максим Галкин, переодетый в Джека Воробья (легендарный персонаж из фильма «Пираты Карибского моря»).
В ролике Пугачева задается вопросом:
«Максим?»
На что ее муж отвечает:
«Нет. Джек».
Пользователи Сети не заставили себя ждать и прокомментировали видео:
«Старость не радость, а просто маразм», «Аллочка впала в детство. Это уже симптом», «Ролевые игры бабушки и внучка», «У нее уже старческий маразм, наверное. Думает, что она ребенок».
Ранее «Рамблер» писал о том, что назван размер наследства юного сына Петросяна.