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Кэти Перри пожаловалась на преследования и угрозы 

Lenta.ru 1 час назад
Кэти Перри пожаловалась на преследования и угрозы
Фото: Lenta.ru
Американская поп-певица Кэти Перри пожаловалась на преследования и угрозы от бездомного мужчины по имени Уильям Терри. Об этом сообщает Page Six.
Исполнительнице удалось добиться, чтобы в отношении мужчины был вынесен запретительный приказ. В ходатайстве 35-летняя звезда указала, что Терри преследовал не только ее саму, но и семью. Она также рассказала об инциденте, случившемся 8 сентября: «Терри перепрыгнул через забор моего дома в районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе. Служба безопасности приказала Терри уйти. Когда он отказался, его задержали, а затем официально арестовали».
Аналогичная ситуация произошла и в августе. Теперь Перри боится возвращаться в свой дом, так как мужчина в социальных сетях угрожал ей смертью. Кроме того, он обещал сломать шею мужу певицы — актеру Орландо Блуму.
В конце августа Блум и Перри стали родителями. У пары родилась девочка, которую назвали Дейзи Дав Блум.
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